Dale-brannen: - Kjent at det er en del ungdommer på kveldene

Natt til søndag brant det i den tidligere svømme- og idrettshallen på Dale utenfor Sandnes.

Brannårsaken er fortsatt ukjent, men politiet har avhørt en god del vitner i saken. Politiet skal også ha mottatt kameraovervåkingsbilder fra området.

– Det har vært ungdommer på stedet. Vitneavhør forteller oss at det har vært tent et bål, men det har vi ikke video på, sier Elisabeth Vorland, etterforskningsleder ved Sandnes politistasjon.

Til RA sier Vorland at politiet ikke vet om brannen var påsatt.

Bål?

– Om dette bålet har utviklet seg uaktsomt eller forsettlig, vet vi ikke ennå. Hvor bålet var, vet vi heller ikke. Det er vanskelig å se hvor bålet har vært, ettersom det brant i hele området, sier Vorland.

Politiet er kjent med at det er en del ungdommer som har gjort hærverk på Dale tidligere.

– Byggeier har sikret bedre, og ansatt en vaktmester som har oppsyn med området. Området ligger avsides og er et yndet sted for hærverk, sier Vorland.

– Vet dere da hvem ungdommene er?

– Vi har fått noen navn, men vet ikke hvilken tilknytning de har. Vi fortsetter med avhør, svarer Vorland.

Søndag morgen opplyste politiet at de jobber ut fra tre hypoteser: At den enten har en teknisk årsak, at den skyldes uaktsomhet, eller at det dreier seg om en forsettlig ildspåsettelse.

Politiet har også fått inn den del andre tips, blant annet om biler som har vært aktive i området.

[ Lagerbygning på Dale og flere biler totalskadd i brann ]

Spredte seg fort

Nødetatene fikk melding om brann i et lagerbygg på Dale klokka 23.37 lørdag kveld. Brannen spredte seg fort, og flere biler som sto parkert ved bygget brant også. Brannvesenet startet slokking like før midnatt. Den ble slukket klokken 04.48.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt opplyste at det brannen hadde oppstått i gamle idrettshallen/svømmehallen til gamle Dale psykiatriske sykehus.

Brannen utviklet seg raskt og det er klart at bygningen, samt minst tre biler er totalskadd som følge av brannen.

Det skal ikke ha vært personer i bygningen da brannen oppsto og det er ikke meldt om personskader.

Ifølge Vorland var det ikke personer tilknyttet lageret eller verkstedet på stedet da det brant.