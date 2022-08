Nødetatene rykker ut på e brann i et partytelt i bekkasinveien i Sandnes. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 11.30.

Det er ikke meldt om personskader, men teltet står i nærhet til bebyggelse. Det er fare for spredning, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 11.42 melder politiet at brannen er slukket og at det nå ikke er fare for spredning.