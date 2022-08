Tatt for promillekjøring og kjøring uten førerkort

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Sandnes tinghus.

5. februar i år, omkring klokken 22.15, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultat fra blodprøve. På denne bakgrunn fant retten det bevist at 32-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

En blodprøve tatt av 32-åringen kort tid etter kjøringen viste at han hadde 1,81 i promille.

I etterkant av kjøringen har han også ved tre anledninger blitt tatt for kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Dette har funnet sted 18. februar, 25. februar og 7. mars i år.

Utover at promillen var høy fant ikke retten skjerpende eller formildende omstendigheter ved kjøringen. Samtidig kom retten til at den skulle legges vekt på 32-åringens uforbeholdne tilståelse.

«Siktede skal også straffes for tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Han er tidligere straffet i 2011 som tillegges noe vekt i skjerpende retning», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 30 dager.

Når det gjaldt botens størrelse tok retten noe hensyn til 32-åringens økonomi og fastsatte denne til 30.000 kroner.

Retten kom også til at han skulle fradømmes førerretten i to år regnet fra den 5. februar i år. For å førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

