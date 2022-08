Mistet førerkortet etter at han ble tatt i 139 km/t

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. mai i år, omkring klokken 23.35 kjørte han bil på E 39 nordover mot Stavanger. I den forbindelse foretok politiet en fartsmåling av ham som viste at han kjørte i 139 kilometer i timen i 90-sone.

«Vilkårene for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for tilståelsesdom er til stede og at pådømmelsen ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen. I skjerpende retning vises det til de allmennpreventive hensyn som tilsier en streng reaksjon ved såpass store fartsovertredelser som denne saken gjelder. Det er dog ingen opplysninger om faremomenter ved kjøringen, utover selve farten. I formildende retning vises det til at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket i tilståelsesdom», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 13.500 kroner.

Han mistet også førerretten i sju måneder og må avlegge ny praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

