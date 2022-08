Lagerbygning på Dale og flere biler totalskadd i brann

Nødetatene fikk melding om brann i et lagerbygg på Dale klokka 23.37 lørdag kveld. Brannen spredte seg fort, og flere biler som sto parkert ved bygget brant også. Brannvesenet startet slokking like før midnatt.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt opplyste at det brannen hadde oppstått i gamle idrettshallen/svømmehallen til gamle Dale psykiatriske sykehus.

Brannen utviklet seg raskt og det er klart at bygningen, samt minst tre biler er totalskadd som følge av brannen. Det totale skadeomfanget er ikke klart enda.

Det skal ikke ha vært personer i bygningen da brannen oppsto og det er ikke meldt om personskader.

Tre hypoteser

Søndag morgen opplyser Toralv Skårland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.no, at brannen ble meldt tilnærmet slukket klokka 04.18.

– Nå er det bare brannvesenet som er på stedet for oppsyn og kontroll. Hvor stort skadeomfanget er, kjenner vi ikke til per nå. Vi vet heller ikke årsaken til brannen, sa han like etter kl. 07.00 søndag morgen.

Operasjonsleder opplyser videre at det arbeides ut i fra tre hypoteser med tanke på årsaken til brannen.

At den enten har en teknisk årsak, at den skyldes uaktsomhet, eller at det dreier seg om en forsettlig ildspåsettelse.

Ønsker kontakt med vitner

Politiet ønsker kontakt med personer som kan ha sett noe av relevans for saken.

– Eventuelle vitner eller personer som har opplysninger i saken, bes kontakte politiet på stedet, eller på tlf. 02800, melder operasjonsleder.