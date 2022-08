Overvåkningsbilder fra kjøpesenter viste at mann kjørte bil

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

9. juni i fjor, omkring klokken 17.55, var han ute og kjørte bil i Bryne til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

En blodprøve tatt av klokken 18.36 samme dag viste også at han var påvirket av cannabis og amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Også 4. oktober i fjor kjørte han bil uten å ha gyldig førerkort. I den forbindelse viste retten til at bilder fra et overvåkingskamera på et kjøpesenter på Jæren viser at 44-åringen kjører bilen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha 72 kilometer i timen i 60-sone 4. august i fjor. Også denne gangen kjørte han uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble betinget fengsel i 25 dager og 30.000 kroner i bot. Han fikk også 16 måneders sperrefrist for erverv av førerkort.