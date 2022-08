Vil ha tips etter alvorlig voldshendelse på Nærbø

Tirsdag 2. august ca. kl. 16.25 fikk politiet melding om at en person var skadet i en voldshendelse i Opstadvegen på Nærbø. Rundt kl. 18.30 pågrep politiet to unge menn på Nærbø. De er siktet for grov kroppsskade.

Jobber med teknisk og taktisk etterforskning

– Politiet har avhørt den ene av de to siktede. Den andre siktede og fornærmede er i avhør nå. Det er i tillegg gjort beslag i saken. Videre vil det gjennomføres flere tekniske og taktiske undersøkelser for å få klarhet i hendelsesforløpet. Motivet for voldshendelsen er foreløpig ukjent, sier politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug.

Politiet ber folk som kan ha opplysninger i saken om å tipse politiet via https://tips.politiet.no/web/ eller på tlf 02800.