Tatt for kjøring i hasjrus

Den 39 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Sandnes tinghus.

19. november i fjor, omkring klokken 13.30, kjørte han bil på Ganddal i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham viste en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 0,5.

Kjøreturen fant også sted uten at 39-åringen hadde gyldig førerkort.

«Retten finner at siktede har opptrådt uaktsomt ved at han har kjørt bil etter at han tidligere har røyket hasj. Siktede har også erkjent straffeskyld for kjøring uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste også retten til at 39-åringen tidligere er straffet for kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 26 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 20.000 kroner.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]