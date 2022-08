Skal ha tent på brennbart materiale i kjeller

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 52 år gammel mann fra Stavanger. Den lyder blant annet på skadeverk. Ifølge tiltalen skal mannen 22. desember 2020, omkring klokken 16.50, skal satt fyr på brennbart materiale i kjelleren til en bolig på Eiganes. Han skal deretter ha forlatt stedet uten i tilstrekkelig grad å sørge for at ilden var slukket, slik at det utviklet seg brann i huset som ble påført skader til en verdi av 337.198 kroner.

16. juli 2020 skal han også ha tatt seg inn i bakgården til en bolig og brutt seg inn i en kjellerbod. Her skal han ha forsynt seg med en forsterker og diverse verktøy.

5. september 2020, omkring klokken 01.20, skal han ha tatt seg inn på et kontor på Stavanger Universitetssykehus. Her skal han ha forsynt seg med diverse gjenstander, blant annet en Playstation, flere Playstation-spill, minnebrikker og et polaroidkamera. Han skal også ha tatt en sykkel fra et sykkelskur på sykehusets område. 27. august i fjor, omkring klokken 03.00 skal han også ha stjålet fra en bil på Jernbanelokket i Stavanger. Blant annet skal han ha forsynt seg med en Louis Vuitton-veske, som inneholdt flere bankkort og en skjorte som var i bilen.

10. oktober i fjor, omkring klokken 02.00, skal han ha tatt seg inn i lokaler til Stavanger kommune ved å knuse to vinduer. Utbyttet skal ha vært diverse datautstyr.

Saken skal opp i Stavanger tinghus. 6. september. Da må han også svare for skadeverk mot tre biler som var parkert i et parkeringshus i Stavanger den 26. november i fjor.

