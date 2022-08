Kjørte i pillerus og ble funnet av politiet i en dagligvarebutikk

Dn 66 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

7. august i fjor, omkring klokken 15.12, kjørte han en bil på Hinna i Stavanger til tross for at han påvirket av narkotiske tabletter. Blodprøver tatt han omkring halvannen time senere viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Politiet fant fram til 66-åringen på en dagligvarebutikk på Hinna etter at de hadde fått melding om at han nesten hadde kjørt på en motorsyklist og at han deretter hadde kjørt videre på uforsvarlig vis.

«Siktede har kjørt bil i ruspåvirkning på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er en del trafikk på veien, samtidig som påvirkningsgraden i seg selv var høy. Kjøringen har funnet sted på en ukedag i ettermiddagstid på en relativt trafikkert vegstrekning. Dette har utsatt medtrafikanter og siktede selv for en stor risiko for alvorlig personskade. Hensett til disse forhold framstår påtalemyndighetens forslag til straff noe mildt», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt 66-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel uten at han kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 55.000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

