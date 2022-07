Nektet for å ha kjørt – politiet ville ta førerkortet fra mann

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet i inntil seks måneder fra en 45 år gammel mann.

Bakgrunnen for det var at politiet mener at 45-åringen har kjørt bilen sin mens han var på virket av alkohol på Daleveien i Sandnes tidligere i sommer.

Da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus forklarte 45-åringen at han ikke kjørte bilen og at den heller ikke var i bruk den aktuelle kvelden eller natten. Han erkjente likevel å ha drukket alkohol.

Retten mente at det er skjellig grunn til mistanke, og viste til at politipatruljen som kom til stedet møtte og observerte en tilsvarende bil som den 45-åringen mistenkes for å ha ført på vei inn til Daleveien hvor 45-åringen skal ha oppholdt seg.

Videre har et vitne som 45-åringen var sammen med forklart at 45-åringen kjørte fra stedet.

Retten mente at bevisvekten også ble styrket av at politiet ved funn av den aktuelle bilen foretok undersøkelse med varmesøkende kamera. Undersøkelsen viste varmeutvikling fra bremsene, mens tilsvarende undersøkelse av andre biler parkert i nærheten ikke ga utslag.

«Varmeutviklingen er ikke forenlig med siktedes forklaring om at bilen har stått ubrukt den aktuelle kvelden og natten», heter det i dommen.

45-åringen promille ble målt til 1,26 den aktuelle natten, noe retten mente ville medføre tap av førerrett i over et år.

Dermed kom retten til påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til 45-åringen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over seks måneder.

