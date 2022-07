Mann i 50-årene var bevisstløs etter ulykke med sykkel

Politi og ambulanse rykket ut til Nedre Banegate i Stavanger sentrum klokken 08.32 lørdag morgen. Da hadde nødetatene fått melding om et trafikkuhell med en syklist involvert.

– Syklisten var ikke ved bevissthet, og foreløpig er det ikke informasjon om andre involverte, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt

Politiet opplyser at syklisten er en mann i midten av 50-årene, og at skadeomfanget foreløpig er ukjent, utover at mannen var bevisstløs da han ble kjørt til sykehuset.

Politiet avhører vitner på stedet og oppretter sak.