Tatt seks ganger for å ha kjørt i narkotikarus

Den 31 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Sandnes tinghus.

Blant annet kom retten til at han skulle dømmes for seks tilfeller av kjøring i narkotikarus. Samtlige kjøreturer har funnet sted i tidsrommet 17. juli i fjor til 1. mars i år.

Retten kom også til at han skulle dømmes for sju tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort. Den siste kjøreturen fant sted 7. juni i år.

28. januar skal han også ha stjålet et par joggesko til 999 kroner fra en sportsbutikk i distriktet.

8. juni i år oppbevarte han også to gassgriller som var utbytte av straffbar handling.

14. desember i fjor bestilte han to mobiltelefoner i en annen persons navn. Samme dag brukte han et falskt ID-kort til å hente ut telefonene som hadde en verdi på 12.299 og 13.999 kroner.

Også 4. desember i fjor skal han ha forsøkt å kjøpe tre mobiltelefoner ved å bruke et falskt ID-kort.

5. januar i år skal han ha stjålet varer fra en byggevarebutikk for 9000 kroner.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha stjålet fra en bil, oppbevaring av narkotika, bruk av stjålne kjennemerker og bruk av kjøretøy som ikke var forsikret.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelser og analyseresultater av blodprøver tatt av 31-åringen i forbindelse med kjøringene i påvirket tilstand. Retten kom også til at det ikke er tvil om at 31-åringen har gjort det han er siktet for.

Straffen ble fengsel i ti måneder der han får fradrag for 44 dager i varetekt. Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

