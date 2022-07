Har frigitt navnet til gutt som mistet livet i småbåtulykke

Det var Jesper Johannessen Hollund (12) fra Bømlo som mistet livet i en småbåtulykke like utenfor Kråkeneset i Bømlo kommune torsdag 21. juli.

Ulykken skjedde i forbindelse med et sammenstøt med en stake i sjøen. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning, men livet sto dessverre ikke til å redde. Familien har gitt uttrykk for at de setter pris på innsatsen som ble gjort av frivillige på stedet og mannskapene fra nødetatene.

– Familien har bedt politiet om å videreformidle at de ønsker at folk fortsetter å kose seg på sjøen på en trygg måte, på tross av den tragiske ulykken, sier Nils Blikra, pårørendekontakt og avsnittsleder for forebyggende ved Stord politistasjon.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.