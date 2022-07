Transportfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 54 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et samlet krav på 187.523 kroner.

54-åringen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak på Haugalandet og forklarte i retten at det å kjøre transport har vært bra for helsen hans, men underveis har han imidlertid hatt vanskeligheter med å følge opp økonomibiten og at det ble for mye for ham å håndtere.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren penger, men han vet ikke om grunnlaget for beregningen er korrekt. Skyldneren opplyste at han ikke har eiendeler, men at han har en samlet gjeld på ca. kr 5.000.000. Virksomheten i enkeltpersonforetaket er ikke igangværende. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Retten viser i tillegg til at det ble den 02.03.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger derfor også presumsjon for at skyldneren er insolvent. På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede. Retten kan ikke se at det er forhold som vil kunne tilsi at en kort utsettelse etter konkursloven § 71 er hensiktsmessig», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. september.

[ Spisested gikk konkurs ]