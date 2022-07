Tatt med promille mens han kjørte bil på E 39

Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. juni i år, omkring klokken 01.01, ble han stoppet av politiet som hadde kontroll på E 39 i Sandnes. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 01.21 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,53 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,06.

Retten fant det bevist at 47-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med den nødvendige skyld.

I skjerpende retning la retten vekt på at 47-åringen nylig har fått et forelegg for kjøring med 0,32 i promille.

Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Han ble også dømt til å betale en bot på 53.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

