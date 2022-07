Politiet ville ta førerkortet fra mann

Den 36 år gamle mannen fikk tidligere i år et forelegg på 9600 kroner for en fartsovertredelse. Da 36-åringen allerede hadde seks prikker på førerkortet ble det også fastsatt at han skulle miste førerretten i seks måneder.

36-åringen har akseptert å betale boten, men ikke samtykket til førerkortbeslag. Dermed har saken gått til Stavanger tinghus der påtalemyndigheten har bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet.

«Hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling, men ikke minst henvisningen til prikk- forskriften, gjør at siktede må i likhet med alle andre i lignende situasjon, finne seg i et midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet, fram til saken er endelig avgjort, men ikke utover seks måneder fra kjøringen skjedde. Retten har notert seg at siktede blir i en vanskelig situasjon i forhold til jobb og inntekt – som følge av at han blir uten førerkort en stund til, men viser til at også han, i likhet med yrkessjåfører, må også finne seg i konsekvensene av en slik regel som er lik for alle. Retten kan ikke se at dette vil være et uforholdsmessig inngrep, også i lys av grunnlaget som ligger bak det hele og perioden som fastsettes», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til 36-åringen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 3. desember i år.

