Mistet førerkortet

6. juni i år, omkring klokken 17.11, ble den 20 år gamle mannen stoppet av politiet etter at farten hans ble målt til 128 kilometer i timen i Målandsdalen i Hjelmeland. Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og laserloggskjema. Med bakgrunn i dette fant retten det bevist at 20-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

«Ved straffeutmålingen viser retten til at fartsovertredelsen er vesentlig, idet siktede holdt en hastighet av 128 km/t i 80-sonen. Siktede har dermed utsatt seg selv og eventuelt andre trafikanter for fare», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 13.500 kroner.

Han mistet også førerretten i sju måneder.

