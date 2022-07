Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 40-årene ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 509.273 kroner som har sin bakgrunn i skyldig restskatt.

Mannen har drevet et transportfirma i Haugesund som et enkeltpersonforetak.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det beløpet konkursbegjæringen gjelder. Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i klær. Han eier i tillegg en bil, men den er fullt ut belånt. Videre eier han 50 prosent av aksjene i et transportfirma, men skyldneren anslår selv at Retten viste også til at mannen hadde anslått at han hadde en samlet gjeld på 1.463.000 kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. september.

