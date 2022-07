Tatt med promille

Den 37 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Tirsdag 4. februar i år, omkring klokken 14.20, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 15.17 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,18 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 2,36 i promille.

«Retten finner at siktede har handlet i det minste uaktsomt da han har satt seg til å kjøre bil etter å ha drukket vin. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i tilståelsesdom», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes i samsvar med siktelsen. Straffen ble ubetinget fengsel i 26 dager. Retten viste også til at 37-åringen har en årsinntekt på 550.000 kroner. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 65.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

