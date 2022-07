Tatt i 127 kilometer i timen i 80-sone

Den 46 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

30. juni i år, omkring klokken 14.36, kjørte han bil i Nord-Norge. Her ble farten hans målt til 127 kilometer i timen i 80-sone. Fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder rapport hvor det framkommer at siktede er blitt stanset av politiet etter at hastigheten under hans kjøring er blitt målt i en laserkontroll», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at 46-åringen tidligere er straffet for overtredelser av veitrafikkloven.

Denne gangen ble straffen betinget fengsel i 15 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i fem måneder.

