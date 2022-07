Gikk rundt på bygget med skinnhansker og hammer og skal ha sagt at han var «torpedo»

Den 37 år gamle mannen ble nylig framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus etter at han den 21. juli i år ble siktet for kroppsskade.

Om morgenen 8. juli i år ble fornærmede funnet i et bofellesskap i distriktet uten å være kontaktbar. Videoovervåking fra stedet viser at 37-åringen og en kvinne var på stedet kvelden forut for voldshendelsen. Bilder og beskrivelser av fornærmede forut for denne tiden viser ingen tegn til vold eller andre skader.

Da siktede 37-åringen besøkte bygget den aktuelle kvelden ble han beskrevet av andre beboere og besøkende som ruset, truende og at han gikk rundt på bygget med skinnhansker og en hammer. Han skal også ha sagt at han var «torpedo».

37-åringen ble løslatt fra fengselet samme dag som voldsepisoden skal ha funnet sted. 8. juli i fjor skal han også ha prøvd å komme seg inn i flere boliger i Stavanger, noe som førte til at han til slutt ble satt i arresten.

«Siktede synes å være i en ustabil periode hvor han jevnlig havner i bråk og pådrar seg straffbare forhold. Han oppleves som truende og er nå siktet for en svært alvorlig voldshandling. I tillegg har han en omfattende straffehistorikk på vold og trusler. Sett hen til siktedes atferd og de straffbare forholdene han nå er siktet for, mener retten det er sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede verken har evne eller vilje til å avstå fra å begå nye straffbare handlinger om han nå løslates», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

