Forfalsket attester

44-åringen har ved to anledninger forfalsket politiattester i forbindelse med at han har søkt jobb.

19. november 2020 eller kort tid etter dette søkte han jobb i en organisasjon. I forbindelse med dette endret han innholdet i en politiattest dater 19. november 2020 ved å fjerne politiets merknader og erstattet dem med teksten «intet å bemerke».

Dette gjentok han også i en jobbsøknad som han sendte 2. mars i fjor.

44-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 44-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

«Ved straffefastsettelsen er det relevant å se hen til praksis vedrørende forfalskning av pass. Offentlige interesser kan bli skadelidende i begge tilfeller. Det er skjerpende at det dreier seg om to tilfeller og at siktede er dømt for tilsvarende forhold tidligere», heter det i dommen.

I forbindelse med straffutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel og at 44-åringen har kommet med en uforbeholden tilståelse.

44-åringen tilsto forholdet i første avhør, men retten kom til at dette ikke bidro til noe utover prosessbesparelsen.

Retten kom også til at det er mest hensiktsmessig med en særskilt straff selv om forholdene er begått i prøvetiden til en tidligere dom.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 40 dager.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]