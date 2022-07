Litt før klokken 15.30 tirsdag meldte politiet at store ressurser er på vei til Dirdalselven, etter at en fisker er savnet i elven i forbindelse med laksefiske.

Like etterpå ble det meldt at fiskeren er gjort rede for i området, og det er uklart om han har vært i vannet eller ikke. Ifølge politiet skal han skal være i god behold.

Saken oppdateres.