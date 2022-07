Mann tatt i 146 km/t i 80-sone

Den 54 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. juni i år kjørte han bil på E 39 i nordgående retning. Omkring klokken 11.55 målte politiet farten hans til 146 kilometer i timen i Søylandsdalen. Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

«Saken gjelder en alvorlig hastighetsovertredelse etter vegtrafikkloven. Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres sterkt mot denne typen overtredelser. Lovbruddet er en type masseovertredelse hvor både hensynet til likebehandling og den praktiske håndteringen tilsier at det opereres med et regelsett som rammer de ulike domfelte likt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 15 dager og tap av førerretten i 15 måneder.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]