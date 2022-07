Knuste rute i bolig etter at han fikk vite at kjæresten hadde vært utro

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. februar i år, omkring klokken 05.25, knuste han vinduet i en bolig på Sola.

Like etter ruteknusingen sa han til beboeren av huset at han skulle komme ut, at han ikke vedkommende ikke skulle være pyse, eller så skulle han klabbe til ham.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag, slik det framgår av hans protokollerte forklaring inntatt i rettsboken. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og forklaringer. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

Retten kom til at trusselen ikke var alvorlig ment, og at den ble framsatt i affekt etter at 36-åringen hadde fått vite at fornærmede hadde hatt seksuell omgang med 36-åringens kjæreste.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 36-åringens uforbeholdne tilståelse. Samtidig la retten vekt på at 36-åringen i januar i fjor ble dømt for diverse overtredelser av veitrafikkloven. Den gangen ble han dømt til fengsel i 15 dager, samt 60 timer samfunnsstraff.

Retten kom til at han denne gangen skulle dømmes til en fellesstraff med denne dommen, og kom til at han skulle dømmes til 69 dagers fengsel der 14 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]