Kjørte fra Stokka til Rosenli og tilbake i pillerus

Mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. desember i fjor, omkring klokken 11.40, ble han stoppet av politiet på Stokkaveien i Stavanger. En blodprøve tatt av ham klokken 12.00 samme dag viste at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

«Siktede har kjørt bil i ruspåvirkning på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig kan forventes noe trafikk på veien, samtidig som påvirkningsgraden i seg selv var høy. Kjøringen fant sted på formiddagen i en ukedag. Videre har kjøringen funnet sted på en relativt trafikkert veistrekning og i tettbebygde strøk. Siktede har forklart at han hadde kjørt fra Stokka til Rosenli og tilbake igjen, en strekning i Stavanger hvor også myke trafikanter ferdes. Det foreligger ikke opplysninger om farefull kjøreatferd fra siktedes side, ut over det påvirkningsgraden i seg selv tilsier», skriver retten i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og viste til at denne hadde hatt noe prosessøkonomisk betydning,

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 40.0000 kroner.

Retten kom også til at han skulle dømmes til tap av førerretten i 24 måneder regnet fra den 10. desember i fjor. Han må også avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

