Kjørte elsparkesykkel med promille

I 1-tiden, natt til torsdag, ble en beruset person stoppet kjørende på en elsparkesykkel i Stavanger sentrum, melder politiet på Twitter.

Han blåste til over lovlig verdi, og ble tatt med til legevakten for å ta blodprøve. Mannen var i 40-årene, og vil bli anmeldt for forholdet.

Vold mot politiet

I 2-tiden ble en mann i 20-årene pågrepet i Stavanger sentrum og satt i arrest. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse og vold mot politiet.

Rundt midnatt fikk politiet melding om en mann i 20-årene som var blitt slått i ansiktet i området ved Skagenkaien i Stavanger. Det var ingen gjerningspersoner igjen på stedet da politiet kom. Mannen som hadde blitt slått hadde en kul i pannen, men ville ikke ha legetilsyn.