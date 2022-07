To unge menn tatt uten gyldig førerkort: Skjønte ikke problemet

I Stavanger ble en mann i 20-årene anmeldt etter en biltur – uten førerkort – på Våland.

– Han skjønte ikke problemet, og hevdet å ha kjørt bil i fem år og kom til å fortsette med det, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet sørget for at en person med gyldig førerkort hentet bilen på Våland.





I Sandnes ble en 18 år gammel mann anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Han mente selv at det var ok å kjøre bil siden han kun manglet oppkjøring.

– Nå må han nok vente en stund på den, melder politiet på Twitter.





