Torsdag kveld, like før midnatt, var det et sprengingsuhell på Auglend ved E39 Motorveien. Det førte til at steinmasse falt ned på E39.

Ingen skadde, melder Sør-Vest politidistrikt. Politiet gjorde undersøkelser på stedet.

Sprengningsuhellet førte til lange køer i sørgående retning.