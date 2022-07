Brann i næringsbygg: Brannvesenet jobber med å få kontroll

Klokken 20.07 rykket nødetatene ut til melding om brann i et næringsbygg i Fabrikkveien ved Vagleskolen.

– Det skal ikke være fare for spredning, men det er en god del røyk på stedet, skriver politiet på Twitter.

Drøyt ti minutter senere melder de at brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen. De opplyser at det fortsatt er en del røyk, men at det er avtakende.

– Det framstår per nå som at brannen er isolert til utsiden av bygget. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, skriver politiet, og legger til at personer som kan være eksponert for røyk blir tilsett av helsepersonell.