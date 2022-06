Taxisjåfør dømt for seksuelt overgrep mot kvinne i Stavanger

55-åringen, som er fra Stavanger, er i Sør-Rogaland tingrett dømt til to år og to måneders fengsel for å ha utnyttet en persons psykiske utviklingshemming til å skaffe seg sex, skriver Stavanger Aftenblad. Han er også fradømt retten til å kjøre drosje i to år og seks måneder.

Mannen kom i kontakt med den fornærmede kvinnen i 2017. Han ble bedt om å bryte kontakten med henne, men etter ett år fikk han et nytt kjøreoppdrag for henne. Han besøkte henne også utenfor arbeidstid. I en rettspsykiatrisk undersøkelse konkluderes det med at den fornærmedes mentale alder er et sted mellom åtte og ti år.

55-åringen stilte seg uforstående til tiltalen og nektet straffskyld. I retten forklarte han at han visste at kvinnen var psykisk utviklingshemmet, men nektet for å ha hatt seksuell omgang med henne. Han hevder han kun ble i godt humør av å være sammen med henne.

Denne forklaringen trodde ikke retten på, og enstemmig beskriver de hans forklaring som «oppkonstruert og tilpasset sakens bevis».

Stavanger Aftenblad har ikke lyktes i å komme i kontakt med tiltaltes forsvarer, men skriver at det er nærliggende å tro at dommen blir anket.

