Tengs-siktede nekter å snakke om annen drapssak – vil se dokumenter først

– Vi kan ikke anbefale vår klient å gå i avhør angående Tina-saken før han blir gjort kjent med politiets dokumenter, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til Stavanger Aftenblad.

Den 51 år gamle siktede mannen ble i september i fjor pågrepet og siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. På samme tid opplyste politiet at han også er mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000.

Mens Birgitte-saken nærmer seg ferdig etterforsket, har 51-åringen fremdeles status som mistenkt i Tina-saken.

– For et par måneder siden gjorde vi forsvarere det klart at vår klient ikke vil svare på spørsmål knyttet til Tina-saken så lenge politidokumenter er klausulerte for ham. Vi reagerer på at vår klient, så lang tid etter pågripelsen, ikke blir gjort kjent med sakens opplysninger. Det mener vi at han har krav på, sier Kristensen.

51-åringens forsvarer sier at politiet har bedt om å få stille spørsmål om drapet på Tina Jørgensen, og at han og klienten blir møtt med forståelse for deres syn.

– Når det er sagt, så har det gått mange måneder uten at politiet har hatt behov for å avhøre vår klient om Tina-saken. Når de så henvender seg til oss og spør om vår klient ønsker å svare på spørsmål i den saken, ønsker vår klient å vite hvilke opplysninger politiet sitter på, sier han.

Før avhørene startet igjen i juni hadde ikke politiet avhørt siktede siden oktober i fjor.

