Kjørte for fort – mistet lappen

Onsdag ettermiddag hadde politiet kontroll i Sandnes.

Like over klokken 16.00 melder de at de stanset en bil i Figgjoveien på grunn av høy hastighet.

– Farten ble målt til 76 km/t i en 50-sone. Fører, mann i 30-årene, mistet førerkortet og blir anmeldt for forholdet, skriver politiet på Twitter.

Halvannen time senere melder de at kontrollen er avsluttet.

I tillegg til nevnte førerkortbeslag og anmeldelse fikk ni førere forenklet forelegg.

Også til sjøs har politiet hatt kontroll i dag.

Onsdag patruljerte politibåten området rundt Byfjorden/Åmøyfjorden.

– Fire båtførere fikk forenklet forelegg for høy hastighet, tre personer fikk forenklet forelegg for manglende bruk av flytemidler, melder politiet på Twitter.