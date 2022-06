Mann i Rogaland tiltalt for å ha kjøpt sex av mindreårige jenter

23-åringen er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er også tiltalt for å ha skaffet seg sex ved å kjøpe sprit eller narkotika til de fornærmede. Saken starter i Sør-Rogaland tingrett i slutten av september, opplyser avisen.

Ifølge tiltalen skal han ha hatt seksuell omgang med to av de mindreårige jentene samtidig. Det skal ha skjedd i april i fjor. Den tredje fornærmede skal tiltalte ha betalt for seksuell omgang med måneden etter.

I tillegg er 23-åringen tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 311, som omhandler overgrepsmateriale. Det vil si seksualiserte bilder og film av barn, eller bilder og film som viser seksuelle overgrep mot barn.

Tiltalte skal ikke ha hatt noen relasjon til de fornærmede jentene. Alle de tre jentene var 14 år da overgrepene skjedde.

– For meg fremstår det som at tiltalte grovt og kynisk har utnyttet sårbare jenter, sier advokat Anne Kroken, som er bistandsadvokat til ei av de fornærmede.

Mannen er også tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en voksen kvinne ukjent for politiet, samt brudd på alkoholloven ved å servere alkohol til barn under 18 år.

Tiltaltes forsvarer Brynjar Meling vil ikke kommentere saken, ei svarer han på om sin klient har erkjent straffskyld eller ikke.

[ Politiet leter etter to personer etter økseslagsmål i Stavanger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen