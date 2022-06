Kjørte med 2,32 i promille

Den 49 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. april i år, omkring klokken 20.45, kjørte han en varebil i Strand kommune til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av klokken 21.30 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,16 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,32.

«Siktedes påvirkningsgrad var dermed svært høy, noe som i seg selv tilsier at straffen bør ligge i øvre del av det angitte sjiktet. Det må etter rettens syn gjelde selv om siktede ikke var involvert i noen trafikkuhell. Risikoen for ulykker og alvorlige personskader er betydelig ved så høy promille. Kjøringen fant sted på kveldstid på en søndag, hvor det erfaringsmessig er noe mindre trafikk. Det var imidlertid såpass tidlig på kvelden at det normalt vil være en del andre som ferdes i trafikken», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han i juni 2017 ble dømt for å ha kjørt moped med 1,7 i promille.

Samtidig fikk han noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 36 dager.

49-åringen ha opplyst i retten at han har en månedlig inntekt på 65.000 kroner før skatt. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 97.000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel.

I tillegg mistet han førerretten for alltid.

