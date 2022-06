Må betale 80.000 kroner etter å ha kjørt med promille

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Kjøringen fant sted på Hommersåkveien 19. mars i år, omkring klokken 01.20. Der førte 48-åringen en helt ny elbil til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 03.05 samme natt viste en promille på 1,53.

Retten fant det bevist at 48-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, at han kjørte bil etter at han hadde drukket øl og vin og handlingen ble gjort med forsett.

I skjerpende retning la retten vekt på den høye påvirkningsgraden og at kjøreturen endte med en trafikkulykke. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 20 dager og en bot på 80.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

