Den 31 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten la til grunn at 31-åringen på kvelden 6. april i år kjørte bilen sin fra hjemstedet i Sola til Madla Handelslag, hvor han blant annet pantet flasker. Han kjørte deretter hjemover, fram til han etter passering av Hafrsfjordbruen ble stoppet i rutinemessig promillekontroll.

En utåndingsprøve viste ikke utslag på alkohol, men spyttprøve ga indikasjon på inntak av cannabis. Han ble tatt med til legevakten hvor det ble tatt blodprøve. Idet klinisk test på legevakten ikke ga grunnlag for å slutte at han var påvirket, ble han der og da alene gitt kjøreforbud i 24 timer, uten at førerkortet ble beslaglagt.

En etterfølgende blodprøveanalyse viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende over tilsvarende 0,5 i alkoholpromille.

31-åringen har forklart at han inntok cannabis omkring en time før midnatt dagen før, og at han var i unnskyldelig god tro om egen påvirkningsgrad, idet han la ut på kjøretur omtrent 20 timer senere.

«Tiltalte har videre argumentert for at forskriftens minstenivåer er for strenge i forhold til de negative virkninger på trafikale ferdigheter som inntak av THC i alminnelighet representerer. Han framla i den anledning en høringsuttalelse fra en seniorforsker om dette. Retten bemerker at nivåene er satt i forskrift, og at tiltalte og andre må forholde seg til disse så lenge forskriften er virksom med det innhold den har i dag», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 90.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. I tillegg må han betale 2000 kroner i saksomkostninger.

