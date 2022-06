Samboerpar må ut med 21.000 kroner for tauing av bil på Motorveien

Den 30 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

29. april i fjor, omkring klokken 18.00, fikk 30-åringen motorstans på E 39, i retning Stavanger, like før Auglendstunnelen. Hun ringte til sin samboer og ba om hjelp. Samboeren ga henne beskjed om å bli værende i bilen. Da han kom til stedet i en varebil med tilhenger. Han festet bilen til tilhengeren med et slepetau med krok og tauet 30-åringen vekk fra stedet med sin bil.

Tauingen pågikk på motorveien fram til avkjørselen til Åsen hvor de tok av. Politiet, som hadde ligget bak siden Auglendstunnelen, satte på blålys, og samboerparet stoppet på parkeringsplassen ved Europris Åsen.

Der ble slepetauet målt til å være 3,7 meter langt. Retten la også til grunn at tauingen fant sted i 35 til 40 km/t.

«Retten finner at tiltalte ved å forholde seg som beskrevet ovenfor ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom slik at det kunne oppstå fare eller voldes skade. Det vises til at tauingen fant sted på motorveien hvor øvrig trafikk holdt høy hastighet», heter det i dommen.

Retten viste også til at dersom det ble nødvendig å bråbremse ville et sammenstøt ikke være til å unngå med tanke på slepetauets lengde og farten som ble holdt.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle betale en bot på 8700 kroner, samt 2000 kroner i saksomkostninger.

Også kvinnens samboer er tidligere dømt for det samme. Han fikk en bot på 8700 kroner og må også betale 1500 kroner i saksomkostninger.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]