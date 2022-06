Må betale 5700 kroner etter å ha kjørt i 59 km/t i 50-sone

8. september i fjor, omkring klokken 18.27 ble den 42 år gamle mannen stoppet i Kvernevikveien etter at han hadde kjørt i 59 kilometer i timen i 50-sone.

42-åringen møtte ikke da saken var oppe i Stavanger tinghus. Retten besluttet i medhold av straffeprosessloven § 281 å fremme saken uten at tiltalte var til stede.

En politibetjent har forklart at 42-åringen var i ferd med å vedta et forenklet forelegg, men spurte først om å få se lasermålingen. Han forklarte da at han bodde i England og at laserapparatet der viser bilde av kjøretøyet sammen med målt hastighet.

«Retten forstår tiltalte slik at han mener at den aktuelle fartsmålingen ikke nødvendigvis kan knyttes til hans bil. Retten viser for det første til at målingen har skjedd på den måte og med det utstyr som er vanlig i Norge. Retten peker på at det er politimannen som gjorde målingen, som vinket tiltalte inn umiddelbart etter målingen, og at det dermed er lite rom for at en forveksling kan skje. Retten viser også til at det var oversiktlige forhold i det kjørefeltet som tiltalte kjørte i», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble en bot på 2700 kroner.

Retten viste også til at 42-åringen har fått flere muligheter til å vedta forelegget, at det er brukt mye resurser på saken blant annet på etterlynsing av 42-åringen.

Dermed ble han også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

