Arkitekt slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 40-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.409.077 kroner for ubetalt skatt og 247.000 kroner i utestående moms.

Mannen har drevet et arkitektfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

Han erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløpet og hadde ingen innvendinger til beløpets størrelse. Mannen opplyste også at hans eiendeler består av det han har på bank, som hovedsakelig er 7500 dollar i aksjer. Han erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble i tillegg den 10.05.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreliggerpresumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. august.

[ Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten ]