Politilogg: Promille, kloremerker og utagering

Promillegjest

00.20: Politiet rykket ut til en adresse på Klepp etter melding om at en person som luktet alkohol hadde kommet til adressen – med bil. Mistenkte, en mann i slutten av tenårene, nektet for å ha kjørt. Han ble framstilt på legevakten for nødvendige prøver, og fikk førerkortet beslaglagt. Politiet har sikret bevis, og sak er opprettet.





Promille på elsparkesykkel

00.45: En politipatrulje stanset en beruset fører av elsparkesykkel i Sandnes sentrum. Føreren var en mann i 20-årene, og han fikk førerkortet beslaglagt. Nødvendige prøver ble tatt, og sak opprettet.





Promillekjøring

00.55: Politiet rykket ut etter melding om trafikkuhell i Nyeveien i Egersund, der en bil hadde kjørt i en stolpe. Det ble ikke meldt om personskade. Da politiet kom til stedet sto bilen midt i veien. Føreren, en mann i 20-årene, blåste til over lovlig verdi i alkometeret. Han fikk førerkortet beslaglagt. Bilberger ble varslet for tauing av bilen. Sak ble opprettet.





Kloremerker etter slagsmål

01.05: Politiet fikk melding om slagsmål i Dublandsvegen i Hå. To menn var involvert i slagsmålet, og begge har synlige skader i form av kloremerker. Politiet sikret spor, og opprettet sak.





Lite samarbeidsvillig

01.10: Fem minutter senere fikk politiet melding om nok et slagsmål, denne gangen ved en bensinstasjon på Bryne. En person hadde blitt slått i hodet. Politiet kom til stedet og fikk kontakt med fornærmede. Mannen i slutten av 20-årene var lite samarbeidsvillig, og ville ikke forklare seg om hendelsen. Han ble tatt med i ambulanse. Politiet sikret bevis og oppretter sak.





Bilbrann

01.18: Politi og brannvesen rykket ut etter melding om bilbrann i Støperigata i Stavanger. Det var ingen personer i bilen. Brannen ble slukket og nødetatene fikk kontroll. Eieren av bilen var også på stedet, og sørget selv for bilberging. Sak opprettet.





Utagering

02.31: En beruset dame i 20-årene utagerte mot vektere på et utested i Stavanger, og ble innbrakt til arresten da hun ikke etterkom pålegg fra politiet om å forlate sentrum. Sak ble opprettet.

