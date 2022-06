Klatret opp på taket for å snike seg inn på utested

Klokken 00.45 natt til søndag fikk politiet melding om at en mann hadde klatret opp på taket på et utested i Vågen i Stavanger. Motivasjonen for å gå på taket var å snike seg inn bakveien på utestedet.

– Han kom seg ikke ned igjen, og ble hjulpet ned av brannvesenet, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet bortviste mistenkte fra Stavanger sentrum til søndag morgen klokken 08.00. Han ble også anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted.

[ Mann i 50-årene til SUS etter uhell med elsparkesykkel ]