Hadde blitt enige om at de ville lure ansatte i butikker

Den 31 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus, men saken mot ham ble fremmet til tross for fraværet.

11. januar i år, omkring klokken 18.45, var han på et kjøpesenter i Stavanger og forsøkte å få utlevert to mobiltelefoner til en samlet verdi av 23.166 kroner.

Retten kom til at den skulle legge følgende til grunn:

På tiden for tiltalen hadde tiltalte kontakt med en kvinne. Hun hadde tilgang til pass som ikke tilhørte henne, og de hadde blitt enige om å bruke disse til å lure ansatte i butikker til å utlevere dem mobiltelefoner på avbetaling i falskt navn.

Etter å ha lagt inn bestilling på nettet på to mobiltelefoner til en samlet verdi på minst 23.166 kroner i falskt navn, oppsøkte tiltalte og kvinnen butikken i kjøpesenteret i Stavanger for å hente telefonene på Swap-avtale (avbetalingskjøp).

I butikken utga 31-åringen seg for å være mannen som var oppgitt i bestillingen og viste til denne.

Da telefonnummeret oppgitt i bestillingen ikke stemte, begynte den ansatte i butikken å stille kontrollspørsmål, som verken 31-åringen eller kvinnen som var med ham kunne besvare. Da 31-åringen så at han ikke klarte å overbevise butikkmedarbeideren til å levere ut telefonene på den falske identiteten, forlot han og kvinnen butikken på kjøpesenteret. De ble like etter holdt tilbake av vektere, fram til politiet kom på stedet.

Retten viste til at 31-åringen hadde erkjent de faktiske forhold og straffskyld i avhør etter at han ble pågrepet, og at det forelå en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 39 dager og han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

