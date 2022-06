Tatt av politiet etter at han kjørte til Kvadrat for å kjøpe mat på McDonald’s

19-åringen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. september i fjor, omkring klokken 02.00, kjørte han fra Stavanger sentrum til Kvadrat til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve av tatt klokken 02.36 viste en promille på 1,47.

Den aktuelle natten fikk politiets operasjonssentral melding om at en innringer mistenkte promillekjøring ved McDonald’s utenfor Kvadrat i Sandnes. En politibetjent og hans makker dro på bakgrunn av meldingen til stedet få minutter etter. Da de ankom stedet, ble de gjort kjent med hvilken bil meldingen gjaldt.

Den sto fremst i køen til fastfoodkjedens «drive-thru» og ventet ved luken hvor maten leveres. Politibetjentene henvendte seg til bilføreren, som viste seg å være tiltalte. Han hadde med seg en passasjer i setet ved siden av. I forkant av henvendelsen satt tiltalte i forsetet med hodet bakover og øynene igjen, men kviknet til da betjentene henvendte seg til ham. Fordi det var for kort avstand mellom bildøren og luken til at døren kunne åpnes, ble tiltalte bedt om å kjøre ut til siden i venteområdet. Tiltalte kjørte da over en trafikkøy som skilte køen fra venteområdet. Som en reaksjon på dette kastet politibetjenten seg inn i bilens førersete og satte på bilens håndbrekk.

19-åringen forklarte i retten at han hadde vært på fest på et utested i Stavanger og at han hadde drukket alkohol.

Etter at tiltalte hadde vært på utestedet, bestemte han seg for å ta morens bil – som sto parkert i Stavanger sentrum – og kjøre ut mot McDonald’s Kvadrat med en annen passasjer.

I skjerpende retning la retten vekt på at 19-åringen kjørte nærmere 13 kilometer fra Stavanger til Sandnes med en passasjer i bilen mens han var påvirket av alkohol.

Samtidig la retten vekt på 19-åringens tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 7500 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

I tillegg ble han dømt til å betale 2500 kroner i saksomkostninger.

