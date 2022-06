Hadde 44 gram amfetamin og 19 gram hasj i en pose rundt halsen

Den 41 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. februar i fjor, omkring klokken 17.30, oppbevarte han 44,44 gram amfetamin og 19,36 gram hasj.

41-åringen forklarte i retten at amfetaminet var innkjøpt i fellesskap av ham og to andre kamerater, at han ikke husket hasjen, men at han hadde alt stoffet i en pose rundt halsen da han ble ransaket.

2. juni i fjor, omkring klokken 17.00 oppbevarte han 25,42 gram amfetamin, 1,05 gram hasj i Lars Hertervigs gate i Stavanger. I forbindelse med dette ble han også pågrepet for å ha vært i besittelse av en gulvleggerkniv.

Retten kom til at 41-åringens tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og at han hadde handlet forsettlig.

I formildende retning la retten vekt på at saken var blitt noe gammel. I tillegg ble det lagt vekt på at 41-åringen er i behandling for sitt rusproblem.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han fikk også inndratt en gulvleggerkniv til fordel for statskassen.

