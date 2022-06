Var påvirket av amfetamin – må betale 71.250 kroner

Den 41 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

14. september i fjor, omkring klokken 15.30, kjørte han bil på Eiganes i Stavanger til tross for at han var påvirket av amfetamin.

En blodprøve tatt av ham klokken 15.56 samme dag viste en påvirkning tilsvarende en promille på over 0,5.

«Retten finner det skjerpende at kjøringen fant sted på en strekning med tett trafikk, og politiet har skrevet i anmeldelsen at han kjørte vel aktivt inn i enkelte situasjoner og i det hele tatt var noe uryddig i kjøringen. Utover dette er det ikke opplyst om spesielle skjerpende omstendigheter ved siktedes kjøring den aktuelle dagen. Kjøring i påvirket tilstand er imidlertid i seg selv risikofylt og siktede har ved kjøringen utsatt både seg selv og medtrafikanter for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager, samt en bot på 71.250 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

