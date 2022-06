Flere fikk forelegg for å ikke ha sikret barn i bil ved barnehage

Politiet har hatt kontroll i morgentimene torsdag ved en barnehage på Buggeland i Sandnes.

I kontrollen fikk fem bilførere forenklet forelegg for å ikke ha sikret barn i bil.

«Barn som er lavere enn 135 cm, skal bli sikret med sikringsutstyr som er tilpasset barnets vekt. Sjåføren har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret. Sjåføren vil få forelegg (bot) og to prikker om vedkommende blir tatt i en kontroll. Fører med prøveperiode, får fire prikker. En usikret eller feilsikret person kan bli alvorlig skadet selv om farten er lav. Det er derfor viktig alltid å sikre barn og voksne. Dette gjelder også på korte turer, for eksempel til barnehage eller skole», skriver politiet på sine nettsider.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]