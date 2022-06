Ble varetektsfengslet for oppbevaring av narkotika

Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet 11. juni i år. Mandag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus. Der ba påtalemyndigheten om at han ble varetektsfengslet fire uker med brev- og besøksforbud.

«Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det dreier seg om en alvorlig siktelse og at etterforskningen er i en innledende fase. Saken synes å dreie seg om profittmotivert erverv, oppbevaring og videresalg/forsøk på videresalg av narkotika. Politiet har enda ikke full oversikt over siktedes rolle, omfang, leverandører, kjøpere og andre personer som måtte være involvert i det straffbare forholdet. En står overfor en omfattende etterforskning hvor siktedes tilknytning til narkotikaen, hvem som har levert narkotikaen til siktede og mottakere i Rogaland gjenstår å avdekkes. Det er tatt beslag i mobiltelefoner som tilhører siktede, og dette må gjennomgås og analyseres for å få en oversikt over forhold som må belyses nærmere, blant annet andre mulige involverte. Også den beslaglagte narkotikaen må undergis undersøkelser vedrørende andre involverte. Det er avgjørende for den videre etterforskningen at siktede ikke gis anledning til å kontakte og varsle medskyldige og andre impliserte, eller ødelegge eller skjule bevis som politiet i den innledende fasen ikke har fått sikret», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at det er bevisforspillelsesfare. Retten viste også til at to andre personer er siktet i saken og at disse ble varetektsfengslet i fire uker 10. juni.

Dermed kom retten til at også mannen i 30-årene skulle varetektsfengslet og at han skulle undergis brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.





