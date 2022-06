Kjørte forbi politibil i cannabisrus

Den 35 år gamle mannen møtte ikke i Stavanger tinghus, men saken mot ham ble fremmet til tross for dette.

12. oktober i fjor, omkring klokken 11.36, kjørte han bil på Solasplitten på Forus til tross for at han var påvirket av cannabis. Kjøreturen fant også sted uten at 35-åringen hadde gyldig førerkort.

Den aktuelle dagen kjørte en politiførstebetjent en sivil politibil sammen med en kollega på stedet. Der ble de forbikjørt av 35-åringen. Politiførstebetjenten gjenkjente 35-åringen fra tidligere kontroller og visste at han ikke hadde gyldig førerkort, og dermed ble han stanset av politiet.

Basert på 35-åringens uttalelser om eget rusinntak ble det besluttet å ta blodprøve for å avdekke eventuell ruspåvirkning. En blodprøve tatt klokken 11.56 samme dag viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2. I tillegg var han også påvirket av narkotiske tabletter.

«I utgangspunktet ville straffen for dette forholdet isolert blitt satt til fengsel i 30–45 dager. I skjerpende retning må det legges vekt på at tiltalte før denne kjøringen to ganger tidligere er dømt for kjøring i påvirket tilstand og straffet en rekke ganger for kjøring uten førerrett», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i fem måneder, samt en bot på 28.500 kroner. Straffen er en fellesstraff med en tidligere dom.

Når det gjelder tap av førerretten er han allerede fratatt førerretten for alltid.

